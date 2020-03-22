Yıldız golcüler suskun kaldı

Süper Lig'de 26. haftayı geride bırakan Göztepe hücum hattında forma giyen yıldızlarından istediği verimi alamadı. Sarı-kırmızılılar, rakip fileleri 36 haftada 31 kez sarsarken, ileri uçtan sadece 3 gollük bir katkı geldi. Devre arasında takımdan gönderilen Eren Derdiyok gol atamadan Göztepe macerasını tamamladı.



ESKİ FORVETLERİ ARIYOR

Ayrıca ilk yarıdan bu yana görev yapan Deniz Kadah da şanssızlığını bir türlü kıramazken ikinci yarıda takıma dahil olan Polonyalı yıldız Kamil Wilczek de henüz gol atma başarısın gösteremedi. Jerome sadece 3 gol atabilirken sarı-kırmızılılar, son yıllarda hücum hattında forma giyen Umut Nayir, Adis Jahovic ve Demba Ba'yı mumla aradı.

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