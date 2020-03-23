Akhisarspor yarın idmana başlayacak

TFF 1. Lig'de Süper Lig mücadelesi veren Akhisarspor korona virüs salgını yüzünden sezona verilen arayı antrenmanla geçirecek. Yeşil-siyahlılar, 4 gün tatil yapıp antrenmanlara yarın yeniden başlayacak. Teknik direktör Yılmaz Vural, "Futbol ailesinin beklentisi gerçekleşti ancak işin bir de lig maratonu tarafı var. İddiası olan takımlar 1 aylık sürede antrenman yapmazsa futbolcular normal vatandaşa döner. Tesislerde önlem alıp çalışacağız. Zaten Altay maçının ardından milli ara olduğu için takıma 3 gün izin verecektik. Arayı 4 güne çıkardık" dedi.