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Haberler Spor Akhisarspor yarın idmana başlayacak

Akhisarspor yarın idmana başlayacak

Akhisarspor yarın idmana başlayacak
Giriş Tarihi: 23.3.2020

TFF 1. Lig'de Süper Lig mücadelesi veren Akhisarspor korona virüs salgını yüzünden sezona verilen arayı antrenmanla geçirecek. Yeşil-siyahlılar, 4 gün tatil yapıp antrenmanlara yarın yeniden başlayacak. Teknik direktör Yılmaz Vural, "Futbol ailesinin beklentisi gerçekleşti ancak işin bir de lig maratonu tarafı var. İddiası olan takımlar 1 aylık sürede antrenman yapmazsa futbolcular normal vatandaşa döner. Tesislerde önlem alıp çalışacağız. Zaten Altay maçının ardından milli ara olduğu için takıma 3 gün izin verecektik. Arayı 4 güne çıkardık" dedi.

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