Altay’ın yeni Yıldız’ı

Devre arasında Karagümrük’ten transfer edilen stoper Abülhamit Yıldız, son 6 maçta siyah-beyazlı takımın vazgeçilmezleri arasına girmeyi başardı.

Hedefi Süper Lig'e çeviren Altay'da devre arası kadroya dahil olan Abdülhamit Yıldız, savunmada sergilediği performansla ilk 11'in vazgeçilmezleri arasına girdi. Yalçın Koşukavak yönetimindeki Altay'da savunmanın vazgeçilmezleri arasına giren Abdülhamit istikrarlı oyunuyla güven verdi. Siyah-beyazlı ekipte sezonun ilk yarısında savunmada Gencer Cansev ve Abdülkerim Bardakçı ikilisi birçok maçta birlikte görev yaparken, Gencer Cansev Trabzonspor ile oynanan kupa maçında sakatlanmış ve sezonu kapatmıştı. Bu oyuncunun yokluğunda teknik ekip, Abdülkerim Bardakçı'nın yanında zaman zaman İbrahim Öztürk ve Cenk Özkacar'a görev vermişti. Sonrasında, Bursa, A.Ordu, Menemen, Hatay ve Karagümrük maçlarında 90 dakika görev alan Abdülhamit, "Camiamızın ne olursa olsun şampiyonluk için gereğini yapacağımızdan kuşkusu olmasın" dedi.