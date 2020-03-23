Centilmen Altınordu

TFF 1. Lig’de 28 hafta biterken, İzmir temsilcisi hiç kırmızı kart görmedi.

TFF 1. Lig'de inişli çıkışlı bir performans sergileyen Altınordu ligde ilginç bir istatistiğe imza attı. Kırmızı-lacivertliler, 18 takımın bulunduğu TFF 1. Lig'de geride kalan 28 haftada hiç kırmızı kart görmeyen tek kulüp oldu. İzmir temsilcisinin ne çift sarı karttan ne de direkt kırmızı kart görerek hiçbir oyuncusu oyundan ihraç edilmedi. Mücadele gücünün en üst seviyede olan liginde yer alan Altınordu centilmenliği de elden bırakmıyor.

53 SARI KART ÇIKTI

Kadrosunda yabancı oyuncu bulunmayan, alt yapısından yetişen ve Türk kökenli futbolcularla mücadele eden kırmızı- lacivertliler geride kalan 28 haftada 53 sarı kart gördü. Altınordu'da 9 sarı kart gören Oğulcan Ülgün takım içinde en fazla kart gören isim olurken, Sinan Osmanoğlu (7), Yusuf Arslan (6) ve Okan Derici (5) en fazla kart gören diğer oyuncular oldu. Altınordu geçen sezonu 74 sarı kart ve 4 kırmızı kart görerek tamamlamıştı. TFF 1. Lig'de en hırçın takım ise 84 sarı kart ve toplam 9 kırmızı kart gören Adanaspor oldu.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ