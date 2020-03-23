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Haberler Spor Denizli Basket’te Gipson’a operasyon

Basket’te Gipson’a operasyon

Denizli Basket’te Gipson’a operasyon
Giriş Tarihi: 23.3.2020

TBL'DE şampiyonluk mücadelesi veren Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te Thomas Gipson şoku yaşanıyor. Lokman Hekim Fethiye Belediyespor maçında burnu kırılan Gipson; Denipol Hastanesi'nde ameliyat edildi. Başarılı bir operasyon geçiren Gipson'a doktorların maske ile oynamasına izin verdiği öğrenildi. Devre arasında takıma katılan Gipson şu ana kadar yeşil-mavililerle çıktığı 8 maçta 10,6 sayı, 3,8 ribaunt ile oynadı. 27 yaşındaki oyuncu Fethiye maçında da burnu kırıldığı için sadece 15 dakika oynayabilmiş ve 7 sayı, 4 ribauntluk performans sergilemişti. Başkan Veli Deveciler, Gipson'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu, liglere verilen aranın kendileri açısından iyi olduğunu, Gipson'un iyeleşerek döneceğini müjdeledi. ■

SEBAHATTİN ALP

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