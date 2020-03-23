Denizlispor’da Uygun farkı

Teknik direktör Yücel İldiz’le 7 maçta 8 puan, Mehmet Özdilek’le ise 15 mücadelede 16 puan toplayan yeşil-siyahlı takım, Bülent Uygun’un dümene geçmesiyle toparlandı, ligde kurtuluş ışığını yaktı.

Süper Lig'de son olarak evinde Gençlerbirliği'ni seyircisiz oynanan maçta 1-0 mağlup eden Yukatel Denizlispor, geride kalan 26 maçta inişli çıkışlı bir grafik sergiledi. Tam 9 yıl sonra lige geri dönen yeşil-siyahlılar sezona deneyimli çalıştırıcı Yücel İldiz'le başladı. İlk haftada evinde Galatasaray'ı yenerek maratona flaş bir şekilde başlayan Ege ekibinde, İldiz'le 7. hafta sonunda yollar ayrıldı. Dümene Mehmet Özdilek'i geçiren Denizlispor beklediği çıkışı yine yapamadı.

SON 3 MAÇTA 7 PUAN

Mehmet Özdilek yönetiminde 5 maç üst üste kazanamayan Denizlispor'da yönetim bir kez daha teknik direktör değişimine gitti. Takımın başına ise bu sezon Hes Kablo Kayserispor'da da çalışan Bülent Uygun getirildi. Denizlispor'la 4 müsabakaya çıkan Uygun, Kasımpaşa yenilgisiyle startı verirken ardından takımı toparladı. Denizlispor, BTC Turk Yeni Malatyaspor ve Gençlerbirliği'ni yenip Fenerbahçe ile berabere kaldı. Son 3 maçta 7 puan toplayan Denizli ekibi toparlanma sürecine girmiş oldu.



En başarılısı Uygun

Yukatel Denizlispor, Yücel İldiz döneminde 7 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı 8 puan topladı, 6 gol attı, 8 gol yedi. Horoz, Mehmet Özdilek döneminde 15 karşılaşmada 4 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti 16 puan aldı, 15 gol attı, 22 gol yedi. Yeşil-siyahlılar, Bülent Uygun devrinde 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle 7 puan topladı, 5 gol attı, 4 gol yedi. 1.75 puan ortalaması yakalayan Uygun, 1.07 puan ortalaması olan İldiz ve 1.14 puan ortalaması olan Özdilek'i solladı.



Hedef ilk 8

Teknik direktör Bülent Uygun, kalan haftalarda başarılı çizgilerini devam ettirip sezonu ilk 8 takım içerisinde bitirmek istediklerini söyledi, "Denizlispor en üst sıraları hak ediyor" dedi.

SEBAHATTİN ALP