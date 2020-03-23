En istikrarlısı Titi

Göztepe, Süper Lig'de 26 haftayı geride bırakırken en istikrarlı futbolcusu Cristian Titi oldu. Sarı-kırmızılı ekipte ikinci sezonun geçiren Brezilyalı stoper oynanan 26 maçın 24'ünde ilk on birde oyuna başlayarak takımın en çok forma giyen futbolcusu oldu. Titi, 24 maçta 2 bin 328 dakika sahada kalırken, cezası nedeniyle sadece 2 maç kaçırdı. Göztepe'nin Portekizli file bekçisi Beto Pimparel ise Titi'nin ardından ikinci sırada yer aldı. Beto 24 maçta 2 bin 75 dakika sahada kalırken sağ bek oyuncusu Gassama, 2026 dakika Berkan Emir 1975 dakika forma giyerek istikrarlı oyuncular arasında yer aldı.