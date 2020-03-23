Evde kal sağlıklı kal

F.Bahçe Beko Erkek Basketbol Takımı’nda korona virüse rastlanmasının ardından yapılan virüs testinden sonra oyuncuların hastanede yatmalarını gerektirecek bir durum olmadığı açıklandı. Pınar KSK’nin sporcuları ise “Evde Kal’ diyoruz! Yeniden, basketbol ile görüşmek üzere!” dedi.

Futbol ve voleybolun ünlü isimlerinin ardından ING Basketbol Ligi'nde mücadele eden sporcular da korona virüs salgınına karşı "Evde kalın" çağrısında bulundu. Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda bazı oyuncularla idari kadroda virüs rastlanıldığının açıklanmasının ardından sarı-lacivertli ekibe destek çağrısı gelirken takımda gerçekleştirilen korona virüs testinden sonra, oyuncuların hastanede yatmalarını gerektirecek bir durum olmadığı açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada bir idari çalışanın tedbir amaçlı kontrol altında tutulduğu, oyuncuların ise evde sosyal izolasyonla yakın takip edildiği açıklandı. ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden takımlar sosyal medya üzerinden Türkiye'ye "Evde kal" çağrısı yaparak Fenerbahçeli basketbolculara destek verdi.

Pınar Karşıyaka'nın ABD'li uzun forveti Jordan Morgan, sosyal medya hesabından eşinin fotoğrafını paylaşarak, "Halen karantina altındayız" dedi.

PINAR KARŞIYAKA'DAN ÇAĞRI VAR

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ligin süresiz olarak ertelenmesinin ardından, Pınar Karşıyaka da spor kamuoyu ve taraftarlarına, "Evde kalın" çağrısı yaptı. Bu sezon ligde zirve mücadelesi verip yine virüs salgını yüzünden askıya alınan FIBA Europe Cup'ta yarı finale çıkan yeşil-kırmızılılar, resmi sosyal medya hesaplarından, "Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı açıklama ile ING Basketbol Süper Ligi maçlarının süresiz olarak ertelendiğini duyurdu. Biz de kulüp olarak antrenmanlarımızı erteliyor, ofisimizi kapatıyor ve 'Evde Kal' diyoruz! Yeniden, basketbol ile görüşmek üzere!" açıklamasını yaptı. Pınar KSK, liglerin durduğu süreçte oyuncuların evlerinden çıkmamalarını istedi.

NBA takımlarından Cleveland Cavaliers'te forma giyen Milli oyuncumuz Cedi Osman, sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak sevenlerini korona virüs tehdidine karşı uyardı. Evde kalınmasını istedi.

Beşiktaş'ın Karadağlı sporcusu Nemanja Djurisic, evde spor yaparken poz verdi.