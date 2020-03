‘Evde kal, sağlıklı ol’

Ekol Hastanesi Balıkesirsporlu futbolcu Sezer Özmen, tüm dünyayı saran korona virüs salgını nedeniyle liglere verilen arada evine kapandığını açıklarken, “Sağlık her şeyden önemli” dedi.

Liglerin korona virüsü nedeniyle ertelendiğinin duyurulmasının ardından futbolcular evlerine çekildi. Verilen arayı evinde değerlendiren Ekol Hastanesi Balıkesirspor'un defans oyuncusu Sezer Özmen, yaptığı açıklamada "Şuan evimizdeyiz antrenmanlar ya da maçlar yok. Liglerin tatil edilmesini kesinlikle çok doğru buluyorum. Çünkü bizlerin futbol dünyasının bir isyanı vardı bilhassa oyuncuların. Bunun olması gerekiyordu. Ne mutlu buna büyüklerimiz el atıp hayata geçirdiler. Liglerin ertelenmesine sebep oldular bunun için çok mutluyuz. Çünkü çok zordu bizim için geçen hafta oynadığımız maç müsabakalar ki koronanın patlak vermiş olduğu bir dönem, gerçekten bizim için çok sıkıntılı bir süreçti. Böyle olması bizleri bir nebze olsun daha doğrusu ailemizi rahatlattı diyebilirim" diye konuştu.

SIKILMAK DAHA İYİ

Sezer, liglere verilen arayı evinde eşi ve çocuğuyla vakit geçirerek değerlendirdiğini ifade ederek, "Sonuçta sağlık her şeyden önemli. Hiçbir maç 3 puan yada bir şampiyonluk asla sağlıktan değerli değildir. Evde kalmaya devam etmek zorundayız" dedi. Liglerin ertelenmesinin kendileri için bir tatil olmadığını belirten Sezer Özmen ,"Sezon sonu olarak buna bakamayız ya da devre arası gibi. Bu tedbir amaçlı olması gereken bir durumdu. Biz de tedbir amaçlı evimizdeyiz, evimizde olmak zorundayız. Belki canımız sıkılıyor olabilir, insanların canı sıkılıyor olabilir ama kimsenin hayatına engel olmamalıyız. Başka insanların hakkına geçmektense evimde otururum, elbette biraz canım sıkılır ama olsun. Evde kalıp canımızın sıkılması, dışarı çıkıp nefes darlığı çekmekten her zaman çok daha iyi, mantıklı ve doğru olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.



Evimizde bireysel tedbirlerimizi aldık'

Ailesiyle birlikte evinde aldıkları kişisel tedbirlere değinen Sezer Özmen "Aldığımız bir çok tedbirler var evimizde havlularımızı ayırdık. Dezenfektanlarımızı ayırdık, giysilerimizi mutlaka gündeliğe dökmek durumundayız. Çünkü evde bir çocuğumuz var. Almamız gereken ne kadar önlem varsa evimizde onları yapıyoruz. Evimizi havalandırıyoruz, eşim sağ olsun gündelik hayatta tuttuğumuz kapı kolları ve bir çok yeri dezenfektan yapmak zorundayız. Evet biraz sıkılıyoruz, sıkılmak zorundayız ama aynı zamanda hayattan da zevk almak zorundayız ve hayattan bu şekilde zevk almaya çalışıyoruz. Sonuçta sağlık her şeyden önemli. Unutulmasın ki hiçbir maç asla bir sağlıktan değerli değildir, 3 puan ya da bir şampiyonluk" dedi.

OTAĞ FIRINCIOĞULLARI