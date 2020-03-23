Galatasaray’dan anlamlı hareket

Selçuk, Muslera ve ve Donk’un kulüpte başlattığı kampanyaya tüm takım oyuncuları da katıldı.

Galatasaraylı futbolcular da Avrupa'daki modaya uydu. İtalya, İspanya, Almanya gibi ülkelerde bulunan oyuncuların kulübe ve çalışanlara yaptığı desteğin bir benzeri de Cim-Bom'da görüldü. Galatasanray'ın üç kaptanı Selçuk İnan, Fernando Muslera ve Ryan Donk, kendi aralarında konuşarak, bir maçlık primlerini tesis personeline verme kararı almıştı. Bu karar diğer futbolcular tarafından da benimsenip takım halinde kampanyaya dönüştü.



PARALAR HESAPLARA YATACAK

Böylece sarı-kırmızılı takım, korona virüs nedeniyle kenetlenerek hem kulüplerine karşı yüksek aidiyet duygusuyla hareket edecek hem de büyük zorluklar içinde görevlerinin başında olan tesis personelinin yüzünü güldürecek. Futbolcular ayrıca kulübün bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle alacaklarını tahsil etme yönünde yönetimi zorlamama kararı aldığı da bildirildi.