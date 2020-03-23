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Haberler Spor Gigi Datome: Sonuçları bekliyoruz

: Sonuçları bekliyoruz

Gigi Datome: Sonuçları bekliyoruz

23.03.2020, 17:28

Beko'nun basketbolcusu , "Birçok arkadaşımız grip geçirdi. Şimdi sonuçları bekliyoruz" dedi.

Fenerbahçe'nin başarılı basketbolcusu Gigi Datome, İtalyan basınına koronavirüs hakkında açıklamalarda bulundu.

Datome, geçtiğimiz günlerde takımdan bazı oyuncuların ve idari kadronun virüs belirtilerini yaşadıklarını açıklamasının ardından konuştu.

"Birçok arkadaşımızla grip geçirmiştik. Corona virüs ile ilgili şeyleri okudukça durumu açıklığa kavuşturmak istedik. Sonuçları bekliyoruz."

Datome, Türkiye'deki son durum hakkında da yorumlarda bulundu.

"İtalya'da virüsün başladığından beri karantina kararına saygı duyuyorum. Burada herhangi bir kısıtlama yok. Ama en akıllıca şey dışarı çıkmaktan kaçınmak. Burada bazı dükkanlar, işletmeler kapatıyorlar ama bunun bireysel seçimleri olduğunu düşünüyorum. Şimdilik hükumetin bir engeli yok."

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