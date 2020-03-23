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Haberler Spor Gökyüzünden uyardı!

Gökyüzünden uyardı!

Gökyüzünden uyardı!
Giriş Tarihi: 23.3.2020

Türk Telekom Spor Kulübü'ne bağlı paramotor sporcusu Salim Gören, korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında halkı bilinçlendirmek amacıyla 'Evde Kal Uşak' pankartıyla Uşak semalarında uçtu. Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan korona virüs salgınına karşı önlemler devam ederken, Salim Gören de kulübünün düzenlediği etkinlikle halkın dikkatini çekmek için 'Evde Kal Uşak' pankartıyla uçuş yaptı. Gören, 1 saat insanların yoğunlukta olduğu bölgelerde uçuş yaptı. Bu uçuştaki amaçlarının halkı bilinçlendirerek evde kalmalarını sağlamak olduğunu belirten paramotor sporcusu Salim Gören, "Sosyal sorumluluk kapsamında yukarıdan herkese duyurmayı planladık" dedi.

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