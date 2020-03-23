Gözler onlarda

Sarı-kırmızılı ekipte altyapıdan yetişen Halil Akbunar’a Beşiktaş, Alpaslan Öztürk’ü ise Fenerbahçe yakın takibe alırken kiralık oynayan Serdar Gürler için ise G.Saray devrede.

Korona virüs salgını nedeniyle liglere verilen ara sonrası tüm faaliyetlerini durduran Göztepe'nin yıldızları Süper Lig ekiplerinin takibine girdi. Süper Lig'de sayısız şampiyonluklar yaşamış G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş, Göztepeli Halil Akbunar, Serdar Gürler ve Alpaslan Öztürk'e talip oldu. Sarı-kırmızılı ekibin altyapısından yetişen Halil Akbunar'ı Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Beşiktaş göz hapsine alırken, Alpaslan Öztürk ise F.Bahçe'nin gündemine geldi.

SERDAR GÜRLER BOŞA ÇIKACAK

Emre Belözoğlu'nun tavsiyesi üzerine savunma ve orta alanda görev alabilen Alpaslan için İstanbul ekibi teklif yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekibe geçen sezon devre arasında İspanyol ekibi Huesca'dan kiralık olarak gelen kanat oyuncusu Serdar Gürler'i de son iki yılın şampiyonu Galatasaray listesine aldı. Teknik direktör Fatih Terim'in Serdar'ın alınması için İstanbul ekibinin yönetimine rapor verdiği öğrenildi. Halil'in 2022, Alpaslan Öztürk'ün ise 2021 yılına kadar sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi bulunuyor.

Yönetim karar verecek

Yıldız oyunculara gelen teklifler sonrası sarıkırmızılı yönetimin tavrı merak konusu oldu. Halil ve Alpaslan'ın performanslarından memnun olan Göz- Göz yönetimi futbolcuları ilk etapta bırakmayı düşünmezken cazip bir teklif gelmesi halinde transferi masaya yatıracak. Serdar için de önlem alınırken Huesca kulübüyle pazarlık masasına oturulacak.

BURAK HAKERLER