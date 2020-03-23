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Haberler Spor Göztepeli kaleci Beto'dan "evde kal" çağrısı

Göztepeli kaleci 'dan "evde kal" çağrısı

Göztepeli kaleci Beto'dan evde kal çağrısı

23.03.2020, 19:20

ekiplerinden 'nin takım kaptanı kaleci , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle oluşan durumun kısa sürede düzeleceğini ve taraftarlarla statta tekrar buluşacaklarını bildirdi.

Beto, kulübün Twitter hesabından paylaşılan görüntülü mesajında, tüm dünyayı etkileyen koronavirüsten etkilenmemek için aile olarak evlerinde olduklarını belirtti.

Antrenmanlarına günlük olarak kulübün verdiği program doğrultusunda sürdürdüğünü kaydeden Beto, "Lütfen siz de hem kendiniz hem de aileniz için evinizde kalın, güvende kalın. Hem kendinizi hem de ailenizi koruyun. Umarım en kısa sürede bu durum düzelecek ve stadımızda buluşacağız." ifadelerini kullandı.

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