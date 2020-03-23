İptal edilebilir

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi gerekirse ligin iptal edilebileceğini söyledi. Çebi, "17-19 Nisan tarihleri tercih edilmiş ama bu bir temennidir. Gelişen duruma göre mümkünse olur ama mümkün değilse Mayıs olur, ligler ertelenir, bunlar tartışılır. Play-Off şık bile olamaz. Önemli olan kulüplerin lige devam edip etmeyeceği değil, sağlıklı ortamın oluşmasıyla bunun başlatılabilmesidir. Sağlık her şeyin önünde. Bu sezon gözden çıkarılabilir" dedi.