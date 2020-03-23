Kızılcabölükspor’da Ali’den müthiş rekor

3. Lig 1. Grup'ta teknik direktör Ali Yalçın'ın dümene geçmesiyle yükselişe geçen Kızılcabölükspor kurtuluş ışığını yakarken, başarılı kanat oyuncusu Ali Helvacı bu sezon gösterdiği performansla adeta göz kamaştırıyor. 2016-2017 sezonunun devre arasında takıma katılan ve 3.5 sezondur aralıksız Mekik'in formasını terleten tecrübeli oyuncu, kariyerinde de en golcü sezonunu yaşıyor. Bu sezon 25'i lig, 1'i kupa olmak üzere toplam 26 maçta forma giyen 29 yaşındaki oyuncu, 8 gol atarken, 13 de asist yaptı. Daha önce 2017-2018 sezonunda 38 maçta 7 gol kaydeden Ali, bu sezon 26. maçında 8. golüne ulaşarak kariyer rekorunu kırdı. Ali, Kızılcabölükspor'da 111'i lig, 6'sı kupa olmak üzere toplam 117 maçta forma giydi, 18 gol attı, 46 asist yaptı.



SEBAHATTİN ALP