Korona kabusu

R.Madrid’in eski başkanlarından Lorenzo Sanz’ın virüs nedeniyle hayatını kaybettiği duyurulurken Milan’ın efsanesi Paolo Maldini ile oğlu Daniel ve Çin’de oynayan Fellaini’de de virüs tespit edildi.

Tüm dünyayı saran korona virüs salgını spor cami-asında da tüm hızıyla yayılmaya devam ediyor. Salgın ile ilgili bir acı haber İspanya'dan gelirken La Liga temsilcilerinden Real Madrid'in eski başkanlarından Loren-zo Sanz'ın yeni tip korona virüse (Kovid-19) yakalanmasının ardından vefat ettiği açıklandı.

BEŞ SEZON GÖREV YAPMIŞTI

Yeni tip koronavirüse hafta içinde yakalanmasının ardından hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınan Sanz, verdiği yaşam mücadelesini 76 yaşında kay-betti. R.Madrid'de 1995-2000 yılları arasında başkanlık görevini üstlenen Sanz'ın, böbrek rahatsızlığı ve diyabeti de bulunuyordu. İtalya'da hayatı durma noktasına getiren virüs ile ilgili bir haber de Çizme'den geldi. AC Milan kulübü yaptığı açıklamada efsane isim Paolo Maldini ve takımda forma giyen 18 yaşındaki oğlu Daniel Maldi-ni'ye yapılan testle-rinin pozitif çıktığını duyurdu. Çin Süper Ligi takımlarından S.Luneng forması Marou-ane Fellaini'nin korona virüs testi de pozitif çıktı. Belçikalı yıldız, Çin Süper Ligi'nde virüse yakalanan ilk futbolcu oldu.



2019'da Çin'e gitmişti

İngiltere Premier Lig'de Everton ve Manchester United formalarını giyen Fellaini, 2019 yılında Shandong Luneng'e transfer olmuştu. 32 yaşındaki Fellaini, 20 Mart'ta sezon hazırlıklarına başlamak üzere Çin'e dönmüş ve havalimanında kontrolleri yapıldıktan sonra 14 günlük karantinaya alınmıştı. Yıldız ismin ülkeye girerken verdiği testin pozitif çıktığı belirtildi.



G.Saray ile anılmıştı

Belçika Milli Takımı'nda 87 kez forma giyen Fellaini geçtiğimiz transfer dönemlerinde G.Saray ile anılmıştı. Aralık ayında sarı-kırmızılı kulübün gündemine gelen oyuncu kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi'nin yerine düşünülmüştü. 10 yıllık Premier Lig kariyerinin ardından Shandong Luneng'e transfer olan oyuncu için son anda veto kararı çıkmış bu nedenle transferi gerçekleşmemişti. Bu sezon Çin'de 22 maçta görev alan 32 yaşındaki yıldız 8 kez rakip fileleri sarsarken 3 kez de asist yaptı.