KSK tesise kapandı

Karşıyaka’da korona virüsü nedeniyle liglere verilen aranın ardından oyuncular evlere gitti, Battal, Mustafa, Metin ve Harun tesiste kalıp çalışmayı sürdürüyor.

3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'da korona virüsü nedeniyle liglere verilen aranın ardından tüm takım oyuncuları evlerine giderken dört oyuncu tesislerde kaldı. Battal Demirbilek, Mustafa Değirmenci, Metin Peker ve Harun Atalay evlerine gitmeyerek Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde kalarak çalışmaları sürdürüyor.

'SAĞLIĞIMIZDA BİR SORUN YOK'

Salgının çıktığı günden beri tesislerde olduğunu belirten dört futbolcu, "Çok şükür sağlığımızda bir sorun yok. Ancak ne kendimizi ne de çevremizden başkanı riske atmamak için tesislerde kaldık. Bu süreç içinde ne kadar az insanla temas halinde olunursa o kadar iyi olacağını düşündük. Tesislerde günde çift idman yaparak, bol bol kitap okuyup film izleyerek zamanımızı geçiriyoruz. Umarız yurdumuz ve tüm dünya en kısa zamanda normale döner" dediler. Liglerin yeniden başlama tarihi belirsizliğini korurken takımın ne zaman topbaşı yapacağı netlik kazanmadı, bu süreçte özel program belirlenen futbolcular tesislere tek tek gelip bireysel koşularını yapacak.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ