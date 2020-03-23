Menemenspor’da Domgjoni rüzgarı

Sol bek Alberk Koç’un Ç.Rize’ye gitmesinin ardından kadroya katılan Arnavut savunma oyuncusu, ekibe büyük katkı sağladı.

TFF 1. Lig'de devre arasında sol bek Alberk Koç'un Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'a transfer olmasının ardından Ekol Göz Menemenspor'un kadrosuna kattığı David Domgjoni büyük katkı sağladı. Sol bek ve stoper pozisyonlarında oynayabilen 22 yaşındaki Arnavut savunma oyuncusu, sarı-lacivertli formayla 8 karşılaşmada ilk 11'de forma giydi ve 720 dakika sahada kaldı.

'HİÇ SORUN YAŞAMADI'

İzmir ekibinin başarılı kalecisi Selmani'nin eski takımı olan KF Laçi'den transfer edilen David Domgjoni takıma geldiği günden beri hiç uyum sorunu yaşamadı. Savunma hattında iki bölgede birden oynayan genç futbolcu teknik direktör Cenk Laleci'nin ikinci yarıda vazgeçilmezlerinden oldu. David Domgjoni'yi uzun zamandır takip ettiklerini belirten sarı-lacivertli ekibin genç teknik patronu Cenk Laleci, "Alberk Koç'un gitmesinin ardından sol beke takviye yapmamız gerekiyordu. Domgjoni savunma hattının hem solunda hem de merkezinde oynayabiliyor. Selmani sayesinde ekibe çabuk uyum sağladı. Ondan çok memnunum" ifadelerini kullandı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ