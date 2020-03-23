Nereden çıktı Play-Off

Zirve yarışı veren kulüp başkanları böyle bir şeyin Kulüpler Birliği’nde gündeme gelmediğini belirtip, “Bu sisteme karşıyız” tepkisi gösterdi.

Kulüpler Birliği'nden yapılan, "Ya lig 17 Nisan'da kaldığı yerden başlar, ya Play-Off sistemi uygulanır, ya da lig bu haliyle tescil edilir" açıklaması kulüplerin tepkisine neden oluyor. Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş ve Alanyaspor'un kulüp başkanları kesinlikle böyle bir şeyin Kulüpler Birliği'nde konuşulmadığını belirtip bu sisteme karşı olduklarını söylediler.

BAŞKANLAR OLUŞACAK SİSTEME TEPKİLİ

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Cebi'den sonra dün de Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu böyle bir şeyin söz konusu olmadığını belirttiler. Ağaoğlu, "Kulüpler Birliği adına 3 senaryo açıklanmış. Ancak 2 ve 3. senaryolar hiç konuşulmadı. Play-Off ve tescil edilme konusu. Daha ziyade 1. senaryo üzerine konuşuldu. Her şey yolunda giderse 17-18 Nisan'da oynamaya hazır olacak konuma gelmeyi hedefliyoruz. Play-Off bazı çevreler tarafından gündeme getiriliyor. Neden bilmiyorum. Kalmış 8 hafta zaten. 4 takımlı Play-Off'ta 6 maçı düşünürseniz, 8 maç hayli hayli oynanır. Mustafa Cengiz'in dediği gibi Play-Off gündemde değil. Neden dile getirildi bilmiyorum" dedi. Alanyaspor'un Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise "Kesinlikle Play-Off sistemini düşünmüyoruz" diye konuştu.