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Haberler Spor Paylaşımlar evden

Paylaşımlar evden

Paylaşımlar evden
Giriş Tarihi: 23.3.2020

Spor dünyasının yıldızları evde geçirdikleri vakti sosyal medyadan paylaşmayı sürdürürken, Ronaldo çocuklarına hijyenin önemini anlattı.

Korona virüs sebebiyle 'Evde Kal' uyarılarına uyan spor dünyasının yıldızlarının bu doğrultudaki sosyal medya paylaşımları da devam etti. İtalya ekibi Juventus'un Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda çocuklarına hijyenin önemini ve korona virüsten korunmanın yollarını anlatırken, herkese de 'Evde kal' çağrısında bulundu. Terübeli yıldız futbolcu, çocuklarına el temizliği için dezenfektan verdi.


Cristiano Ronaldo, "Evde kal" çağrısında bulunarak çocuklarına hijyenin önemini anlattı.

EVDE FUTBOL OYNADILAR
G.Saray'ın başarılı oyuncusu Emre Akbaba ise eşiyle futbol oynadığı görüntüleri paylaştı ve 'Boynuz kulağı geçti. #EvdekalTürkiye' notunu ekledi. Leicester City'den Çağlar Söyüncü ise tuvalet kağıdı sektirme akımına katılarak paylaşımda bulunurken, Club Brugge'ün tecrübeli oyuncusu Simon Mignolet ise evde kaldığı sürede tamir işlerine merak sardı. C.Palace'ın yıldız isimlerinden Mamadou Sakho ise formunu korumak için evinde çalıştığını gösteren bir video paylaştı.

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