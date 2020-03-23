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Spor hekimleri: İdmanlar tehlikeli

Spor hekimleri: İdmanlar tehlikeli
Giriş Tarihi: 23.3.2020

Türkiye Spor Hekimleri Derneği, toplu haldeki idmanların sağlık açısından risk oluşturabileceğini belirtti. Spor hekimlerinin açıklaması şöyle: "Ülkemizde tüm spor organizasyonları ertelendiği duyurulmuştur. Birey ve toplum sağlının tehdit altında olduğu ve riskin daha da arttığı bu olağanüstü günlerde gerekli her türlü tedbirin alınması hayati önem arz etmektedir. Spor organizasyonları ve müsabakalarının tekrar başlama tarihinin henüz açıklanmadığı bu dönemde toplu halde yapılacak antrenmanların hem sporcu hem de spor endüstrisi çalışanları için risk oluşturması nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan 'Evde Kal' çağrısına uyulması gerekiyor. Bireysel ev egzersiz programlarını uygulamalarının doğru olacağı kanaatindeyiz."

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