Virüse aldırmayıp eğlenmeye gittiler

Premier Lig’in yıldız oyuncuları uyarılara kulak asmayıp gece kulüplerinde eğlendiler.

Korona virüs salgını nedeniyle uzmanların 'evde kal' çağrılarına rağmen İngiltere Premier Lig yıldızları akıl almaz bir sorumsuzluk örneği gösterdi. Salgın nedeniyle 30 Nisan'a kadar ertelenen Premier Lig'i adeta bir 'tatil' olarak gören milyon Euro'luk futbolcuların, sadece kendilerini değil çevrelerini de riske atarak gece kulüplerinde eğlenmeye gitmesi büyük tepki gördü. İngiliz The Sun gazetesinin haberinde Tottenham'ın yıldız futbolcusu Dele Alli'nin, ertelelen lig süreci içinde 2 kez Londra'da gece kulübüne gittiği bildirildi. Alli'nin sevgilisi Ruby Mae ile bir barda çekildiği fotoğrafta saatler gece 03:37'yi gösteriyordu. Dele Alli, virüsün çıktığı ilk günlerde salgın hakkında dalga geçmişti.

UYARI GELMİŞTİ

Bu hareketlerin ardından İngiltere Futbol Federasyonu, Alli'yi uyarmıştı. Ayrıca M.City'den Kyle Walker ve Riyad Mahrez, Leicester City'den ise Çağlar'ın takım arkadaşları James Maddison ve Ben Chilwell de gece kulüplerine gitmişlerdi.