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Haberler Spor Akhisarspor'da antrenmanlar ertelendi

Akhisarspor'da antrenmanlar ertelendi

Akhisarspor'da antrenmanlar ertelendi

24.03.2020, 15:05

1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, bugün yapmayı planladığı antrenmanı erteledi. Vural, bugün tekrar antrenmanlara başlamayı planladıklarını ancak bunu ertelediklerini söyledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, bugün yapmayı planladığı antrenmanı erteledi.

Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan gelişmelerin ardından liglerin ertelenmesiyle oyunculara izin verildiğini, bugün tekrar antrenmanlara başlamayı planladıklarını ancak bunu ertelediklerini söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu ile sürekli temas halinde bulunduklarını kaydeden Vural, "Ortada bir belirsizlik var. Biz de bu nedenle antrenmanlara başlamama kararı aldık. Oyuncularımız bir süre daha kendi evlerinde vereceğimiz programa göre çalışacaklar." diye konuştu.

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