Allah rızası için evde kal

Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Bülent Uygun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yapılan "Evde Kal" çağrısına videolu mesajla destek verdi.

Çin'in Wuhan şehrinde baş gösteren ve aradan geçen süre içerisinde tüm dünya ülkeleri ile birlikte Türkiye'yi de etkisini altına alana korona virüse karşı önlemler arttırılırken, özellikle 65 yaş üstü vatandaşlar başta olmak üzere vatandaşların evde kalmaları konusunda uyarılarda artmaya başladı.

UYGUN'DAN VİDEOLU UYARI

Vatandaşlara evde kalmaları konusunda çağrı yapanlar listesine Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Bülent Uygun da katıldı. Uygun sosyal medya hesabından yayınladığı videolu mesajda vatandaşlara, "Canım Türkiyem, lütfen evinde kal. Sevgili Denizlililer, Allah rızası için evinizde kalın. Bu bir grip virüsü değil, bu öldürücü bir salgın ve dolayısıyla hepiniz birer doktor gibi hijyeninizden sorumlusunuz. O yüzden evinizde kalın, sağlıcakla kalın, Allah rızası için kalın, lütfen kalın. Çünkü ülken için, vatan için, kalman gereken bütün sevdiklerin için lütfen evinizde kalın. Birbirinizde kaldığınızda da sevgiyle bakın, aşkla bakın, son defaymış gibi, ilk defaymış gibi aşk içinde sağlıcakla kalın." diyerek evde kalmaları için çağrıda bulundu. Uygun, liglerin başlama tarihinin belirsizliğini koruduğunu, öngörüsüne göre 18-19 Nisan'da başlama ihtimaline karşı hazırlıklara başlayacaklarını söyledi.



'Geniş virüs önlemi aldık'

İzinli olan futbolcuları korona virüsü konusunda bilgilendirdiklerini belirten Bülent Uygun, "İzinliyken, vaka şüphesi taşıyan futbolcu hemen bizi bilgilendirecek. Biz de gereken girişimleri başlatacağız. Herşeye rağmen önlem amaçlı olarak toplanma gününde futbolcuları testten geçirebiliriz. Çok önemli konu. Önlem ve tedbirleri baştan sıkı olarak almak zorundayız" diye konuştu.

SEBAHATTİN ALP