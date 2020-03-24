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Haberler Spor Aslan’a piyango vurdu

Aslan’a piyango vurdu

Aslan’a piyango vurdu
Giriş Tarihi: 24.3.2020

Korona virüsü nedeniyle ekonomik sıkıntı çeken kulüplerden biri olan ’ı Luyindama için gelen teklif sevindirdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs yüzünden bir çok kulüp ekonomik anlamda sıkıntı yaşarken, İngiltere'den gelen bir haber Galatasaray'ın yüzünü güldürdü. Sarı-kırmızılıların 8 milyon Euro bonservis bedeliyle Belçika ekibi Standard Liege'den kadrosuna kattığı Christian Luyindama, sezon sonunda sarı-kırmızılı takıma veda etmeye hazırlanıyor. İngiliz basınının haberine göre; Demokratik Kongolu oyuncu için Wolverhampton 15 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

İNGİLTERE'DEN İKİ EKİP TAKİPTE
İstanbul temsilcisi, sakatlanarak sezonu kapatan yıldız futbolcunun sözleşmesini ikinci yarıda askıya almıştı. Ayrıca Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken oyuncuyu Aston Villa ve Everton da yakından takip ediyor.

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