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Haberler Spor Beşiktaş, tesislerde taramaya girecek!

, tesislerde taramaya girecek!

Beşiktaş, tesislerde taramaya girecek!

24.03.2020, 17:28

, 'nde futbolcuların yanı sıra teknik ve idari kadroyu korona virüs testine sokacak.

Beşiktaş, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından tüm takım ve teknik heyete test yaptırma kararı almıştı. Spor camiasında arka arkaya gelen virüs haberleri sonrası, siyah-beyazlı kulüp yetkililer ile temasa geçti. Yapılan girişimler sonucu sağlık ekipleri, gün içinde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne gelerek, siyah-beyazlı oyuncular ile teknik ve idari ekipten numune alacak ve korona virüs testi yapılacak.

İHA

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