Beşiktaş’ta zirve yapıldı

Yönetimle toplantı yapan Yalçın, Caner, Atiba ve Gökhan’ın kalmasını istedi

Korona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e ara verilmesinin ardından Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi ile yöneticiler Emre Kocadağ, Erdal Torunoğulları, Adnan Dalgakıran ve Umut Şenol'la birlikte Teknik Direktör Sergen Yalçın bir araya geldi. Salgın nedeniyle tüm dünyanın yaşadığı ekonomik krize dikkat çeken başkan Çebi, gelecek sezon bazı yaptırımlara gidebileceklerini iletti.

KARİUS İNGİLTERE YOLCUSU

Yöneticiler, Çebi'nin bu görüşünün ardından marjinal kararların alınabileceğine onay verdi. Bu yaptırımlardan birinin 14 yabancı sayısının yarı yarıya indirilmesi olduğu iddia edildi. Yalçın, her oyuncunun satılabileceğini iletirken Caner, Atiba ve Gökhan'ın takımda kalmasını istedi. Öte yandan sezon sonu sözleşmesi bitecek olan kaleci Karius'un İngiliz ekibi West Ham ile görüştüğü öğrenildi.