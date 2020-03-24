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Haberler Spor Cristiano Ronaldo’nun testi negatif çıktı

’nun testi negatif çıktı

Cristiano Ronaldo’nun testi negatif çıktı
Giriş Tarihi: 24.3.2020

Juventus'a dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo'dan güzel haber geldi ve Portekizli dyuncunun korona virüs testlerinin negatif çıktığı açıklandı. Juventus'tan takım arkadaşı Daniele Rugani'nin korona virüsü testinin pozitif çıkması sonrası İtalya'ya dönmeyeceğini kulübüne bildiren Ronaldo, ailesiyle birlikte Portekiz'de izole bir yaşam sürmeye başlamıştı. Madeira'da okyanus manzaralı evinde dış dünyayla olabildiğinde az temaslı bir şekilde yaşayan Ronaldo, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla bütün dünyayı bu salgına karşı uyarmayı da ihmal etmemişti. Ekipte Blaise Matuidi'nin ve Paulo Dybala'nın testleri de pozitif çıkmıştı.

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