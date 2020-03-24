Denizlispor’dan 283 okula top desteği sözü

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çocuklara itafen yaptığı paylaşıma, Yukatel Denizlispor'dan destek geldi. Okulların açıldığı gün çocuklara 40 dakika teneffüs sözüne karşılık, yeşil-siyahlı yönetim, Denizli'de bulunan 283 okula 283 futbol topu dağıtma sözü verdi. Horozlar, Bakan Selçuk'un sözleri üzerine harekete geçti. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çağrıya uyuyor ve öğrencilerimizin ilk teneffüsünde oynaması için Denizli'de bulunan toplam 283 ilköğretim okuluna 283 top dağıtarak heyecana ortak oluyoruz" ifadelerine yer verildi. Yeşil-siyahlı taraftarlar da kulübün atmış olduğu adıma destek verdi.

SEBAHATTİN ALP