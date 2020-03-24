Fener’den radikal kararlar

Liglerin tatil edilmesiyle birlikte gelirlerinden olan ve ekonomik sıkıntı yaşamak istemeyen Kanarya, dört maddelik bir paket devreye sokacak.

Dünyanın üzerine bir kâbus gibi çöken korona virüs kulüpleri derinden sarsacak ekonomik hasarlar yaratırken Fenerbahçe'yi de geleceğe yönelik radikal kararlar alma yoluna soktu. Hem teknik direktör sorununu gidermeye hem de sportif çöküşün öne geçmeye çalışan sarılacivertliler futbolcularından değişen koşullarla uyum içinde olacak indirimler talep edecek. Buna ek olarak yönetim, yeni sözleşmeleri de bundan böyle Euro-dolar üzerinden değil Türk Lirası üzerinden yapılacak. Sarı-lacivertlilerde en yüksek maaşı alana isimler Dirar (3 milyon Euro), Kruse (2.5 milyon Euro), Gustavo (2 milyon 750 bin Euro) ve Rordigues (2 milyon Euro) olarak dikkat çekiyor. Alınan karaların ise, futbolculardan ücretlerinde indirim istenecek. Artık Euro ve dolarlı sözleşmeler de tarihe karışacak.

ARAZİ SATIŞI GÜNDEME GELEBİLİR

Kulübede eski F.Bahçeliler olacak; Erol Bulut, Mehmet Yozgatlı, Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu. Tüm branşlarda altyapıya ağırlık verilecek. Bu önlemlere karşın mali tabloda düzelme olmazsa arazi satışı da gündeme getirilecek.