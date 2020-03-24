Golcüler dışardan

Altınordu’da öz kaynaklardan A takıma çıkartılan isimler beklenen katkıyı sağlayamadı Kırmızı-lacivertliler, 6 sezondur TFF 1. Lig’de transfer ettiği isimlerle gol yükünü çekti.

TFF 1. Lig ekibi Altınordu'nun geride kalan sezonlarda gol yükünü hep dışardan transfer ettiği futbolcuları sırtlamış. Öz kaynaklarından A takıma çıkardığı isimler skor yüküne beklenen katkıyı yapamamıştı. Kırmızı-lacivertli ekipte Göksu Türkdoğan 2014-15 sezonunda 15, 2015-16 sezonunda ise 10 gol atarak takımın en skorer ismi oldu. 2016-17'de 5 golle Okan Derici, 2017-18'de 16 golle Kerim Avcı, 2018-19'da 9 golle Anıl Koç ve bu sezonda gurbetçi forvet Kemal Rüzgar 9 kez rakip fileleri havalandırarak skora katkı yaptı. Altınordu'nun öz kaynaklarından A takıma çıkartıp en çok gol atan iki oyuncusu var Cengiz Ünder ve Barış Alıcı.

ASİST KRALI ATAKAN ÜNER

Altınordu'da sağ kanat Atakan Üner, bu sezon sergilediği performansla vazgeçilmeyen isimler arasına girmeyi başardı. 26 maçın 24'ünde ilk 11'de görev alan 20 yaşındaki futbolcu attığı 3 golle alkış topladı, lig ve Türkiye Kupası'nda yaptığı toplam 8 asistle takımın asist kralı olarak dikkat çekti. Ligin ilk yarısında devre arasında takımdan ayrılan Anıl'ın yanı sıra Burak ve Yasin'e gol pası veren Atakan, ikinci devrede Kemal (2) ve Hüsamettin'e gol sevinci yaşattı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ