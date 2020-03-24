Göz-Göz yıldız avında

Süper Lig’de gelecek yıl Avrupa Kupaları için mücadele edecek olan Göztepe’de yönetim, hücum hattı için eski golcüsü Başakşehirli Demba Ba’ya talip oldu.

Süper Lig'de Korona virüs salgını nedeniyle liglere verilen ara sonrası tüm faaliyetlerini durduran Göztepe, boşluğu fırsat bilip dış transfer çalışmalarına hız verdi. Bu sezon liglerin hangi tarihte başlayacağı belirsizliğini korurken, gelecek yıl Avrupa mücadelesi verecek olan Göz-Göz, ileri uçta verimliliği artırmak için eski yıldızı Demba Ba'ya sarıldı.

PALUT ÇOK İSTİYOR

Sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör İlhan Palut ile sürekli telekonferans yaparak transferde yol haritası çizmeye çalışıyor. Palut'un da Başakşehir'de harikalar yaratan Demba Ba'yı ısrarla istediği öğrenildi. Göztepe'de 2017-2018 sezonunda ikinci yarıda forma giyen ve 13 maçta 7 gol atarak başarılı bir performans sergileyen Senegalli yıldız oyuncu için yönetim hamle yapmaya hazırlanıyor. SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

İstanbul ekibiyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki tecrübeli oyuncunun bonservis problemi şimdilik en büyük engel olarak göze çarpıyor. Önümüzdeki sezon direkt hedefe oynayacak bir kadro yapılanması için düğmeye basan sarı-kırmızılıların Demba Ba için tüm şartları zorlayacağı öğrenildi.



Bu sezon 12 gol kaydetti

Senegalli dünya yıldızı Demba Ba, bu sezon lig, kupa ve Avrupa'da Başakşehir formasıyla harikalar yarattı. İstanbul ekibinde toplam 31 maça çıkan 34 yaşındaki tecrübeli golcü toplam 12 kez fileleri havalandırdı. Kariyerinde Hoffenheim, West Ham, Newcastle United ve Chelsea gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinin formasını terleten Demba Ba, Türkiye'de de forma giydiği Beşiktaş'ta 2016-2017 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

BURAK HAKERLER