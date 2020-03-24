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Haberler Spor Göztepe’den mesaj var

’den mesaj var

Göztepe’den mesaj var
Giriş Tarihi: 24.3.2020

Korona virüs salgını nedeniyle evlerinde bireysel olarak antrenman yapan sarı-kırmızılı futbolcular, #Evdekal etiketiyle dikkati çekti

Göztepe'de yıldız futbolcular, Korona virüs salgını sonrası yapılan 'Evde kal' çağrılarına kulak verdi. Salgın nedeniyle izole bir şekilde evlerinde kalan oyuncular, sosyal medya hesaplarından da takipçilerine #Evdekal etiketiyle mesajlar veriyor. Kosta Rikalı Borges, bir video mesaj yayınlayarak, "Sağlık Bakanlığı'nın talimatlarını izleyin. Fedakarlıkla bundan kurtulacağız" ifadelerini kullandı.

SEVDİKLERİN İÇİN TÜRKİYE
Evde yaptığı bireysel idmanın videosunu paylaşan Castro, #StayHome (Evde kal) etiketini eklemeyi ihmal etmedi. Alpaslan ikiz kızları Ceylin ve Almila, Serdar da oğlu ile görüntülerini paylaşıp, "Sevdiklerin için evde kal Türkiye" mesajını verdi.

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