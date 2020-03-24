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Haberler Spor Göztepeli futbolcu Halil Akbunar'dan "evde kal" çağrısı

Göztepeli futbolcu 'dan "evde kal" çağrısı

Göztepeli futbolcu Halil Akbunar'dan evde kal çağrısı

24.03.2020, 16:56 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020,16:58

ekiplerinden 'nin orta saha oyuncusu , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle herkesin evinden çıkmaması gerektiğini bildirdi.

Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Göztepe'nin çocuğu Halil Akbunar antrenmanlarını evde kızı Ela ile sürdürüyor." ifadelerine yer verildi. Paylaşılan videoda kızıyla top oynayan Halil Akbunar, taraftarlara "Kendiniz ve sevdikleriniz için evde kalın. En kısa sürede görüşmek dileğiyle." şeklinde seslendi.

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