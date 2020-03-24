Haziran’a kadar çok zor

Premier Lig’in 1 Haziran’da başlaması ön görülürken Ligue 1’in başlama tarihinin 15 Haziran’ı bulabileceği iddia edildi.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sebebiyle liglerin ertelenmesinin ardından sezonun kalan bölümü ile ilgili iddialar da ardı ardına geliyor. 30 Nisan'a kadar ertelendiği açıklanan Premier Lig için İngiliz basınından Telegraph'ta çarpıcı bir haber dikkat çekti. Haberde Premier Lig'in 1 Haziran'da yeniden başlayabileceği ve kalan 9 maçın 6 haftaya yayılmasının hedeflendiği ileri sürüldü.

HEPSİNDE AYNISI OLABİLİR

8 Ağustos tarihinde de yeni sezonun başlayabileceği iddia edilirken haberde tüm liglerde benzer tarihin uygulanma ihtimaline de yer verildi. Fransa Ligue 1'in de Haziran ayından önce başlaması beklenmiyor. Fransa Kulüpler Birliği Başkanı Bernard Caiazzo, "En iyi ihtimalle 15 Haziran'a kadar lig devam etmeyecek" dedi.