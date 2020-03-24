Horoz perşembe günü başlayacak

Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle tüm liglerin ertelenmesinin ardından izne çıkan Yukatel Denizlispor, 26 Mart Perşembe günü saat 16.00'da Haluk Ulusoy Tesisleri'nde toplanarak kaldığı yerden çalışmalarını sürdürecek. Yeşil-siyahlılar liglerin başlamasıyla Demir Grup Sivasspor deplasmanına çıkacak.
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