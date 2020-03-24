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Haberler Spor Horoz perşembe günü başlayacak

Horoz perşembe günü başlayacak

Horoz perşembe günü başlayacak
Giriş Tarihi: 24.3.2020

Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle tüm liglerin ertelenmesinin ardından izne çıkan Yukatel Denizlispor, 26 Mart Perşembe günü saat 16.00'da Haluk Ulusoy Tesisleri'nde toplanarak kaldığı yerden çalışmalarını sürdürecek. Yeşil-siyahlılar liglerin başlamasıyla Demir Grup Sivasspor deplasmanına çıkacak.

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