İspanya’da maçlar süresiz ertelendi

İspanya'da korona virüs sebebiyle ertelenen futbol karşılaşmaları, La Liga Yönetimi ve İspanya Futbol Federasyonu tarafından kararlaştırıldığı üzere bir sonraki bilgilendirme yapılana kadar süresiz olarak ertelendi.

RAPORA KADAR

İspanya Futbol Federasyonu ve La Liga, İspanya hükümetinden 'Hayati tehlike geçmiştir' raporu gelene kadar liglerin başlamayacağını açıkladı. Hem İspanya Futbol Federasyonu hem de La Liga yönetimi, İspanyol halkına yardım adına ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, ihtiyaçlarını söyemelerini istedi.