  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor İspanya’da maçlar süresiz ertelendi

’da maçlar süresiz ertelendi

İspanya’da maçlar süresiz ertelendi
Giriş Tarihi: 24.3.2020

İspanya'da korona virüs sebebiyle ertelenen futbol karşılaşmaları, La Liga Yönetimi ve İspanya Futbol Federasyonu tarafından kararlaştırıldığı üzere bir sonraki bilgilendirme yapılana kadar süresiz olarak ertelendi.

RAPORA KADAR
İspanya Futbol Federasyonu ve La Liga, İspanya hükümetinden 'Hayati tehlike geçmiştir' raporu gelene kadar liglerin başlamayacağını açıkladı. Hem İspanya Futbol Federasyonu hem de La Liga yönetimi, İspanyol halkına yardım adına ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, ihtiyaçlarını söyemelerini istedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İspanya’da maçlar süresiz ertelendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
  • SON DAKİKA