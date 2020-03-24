Karataş: Çok zor durumdayız

Ünlü jokey Halis Karataş, korona virüs salgınının yayılması üzerine jokeylerin ve tüm çalışanların zor durumda kaldığını söyledi. Karataş, "İdmanların yapılması gerekiyor. Yarışların da bir an önce başlaması lazım. Çalışanlar ve seyisler hem ekonomik hem de manevi açıdan çok zor durumda. Bu işin bir yola girmesi gerekiyor. Biz artık ne yapacağımızı şaşırdık" diye konuştu.