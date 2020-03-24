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Haberler Spor Karataş: Çok zor durumdayız

Karataş: Çok zor durumdayız

Karataş: Çok zor durumdayız
Giriş Tarihi: 24.3.2020

Ünlü jokey Halis Karataş, korona virüs salgınının yayılması üzerine jokeylerin ve tüm çalışanların zor durumda kaldığını söyledi. Karataş, "İdmanların yapılması gerekiyor. Yarışların da bir an önce başlaması lazım. Çalışanlar ve seyisler hem ekonomik hem de manevi açıdan çok zor durumda. Bu işin bir yola girmesi gerekiyor. Biz artık ne yapacağımızı şaşırdık" diye konuştu.

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