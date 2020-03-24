KSK’den “Dörtlü Final” önerisi

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, korona virüs salgınının geçmesi halinde FIBA Erkekler Avrupa Kupası’nda finale ev sahipliği yapma önerisinde bulundu.

Pınar Karşıyaka, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda 'Dörtlü finale' ev sahipliği yapmak için öneride bulundu. Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip korona virüs salgını bu kadar büyük boyutta değilken FIBA Avrupa Kupası'nın formatının değiştirilmesini ve Dörtlü Final'in İzmir'de düzenlenmesini FIBA'ya önderdiklerini aktardı.

FIBA'NIN KARARINI BEKLİYORLAR

Virüs tehdidinin 45 gün sonra azalacağını tahmin ettiğini vurgulayan Büyükkarcı, "45 günlük süreden sonra sezona devam edilebileceğini umuyorum. Tabii ki bu bir umut. Eğer bu umudum gerçekleşecek olursa, İzmir'de tarafımızdan düzenlenecek Dörtlü Final için teklifimiz geçerliliğini koruyacak" ifadelerini kullandı. Büyükkarcı, kulüp bünyesindeki herkese 1 hafta izin verdiklerini belirterek, şunları kaydetti: "Sorun uzayacak olursa, FIBA'nın özellikle oyuncu ödemeleri konusunda bir karar vermesini bekliyoruz. Seyircisiz oynanan ya da hiç oynanamayacak olan maçlar sonucunda kulüpleri reklam ve hasılat gelirlerinin ortadan kalktığı bir gerçek. Maçlar oynanabilecek duruma gelirse, Türkiye ligi için Play-Off formatı değiştirilip, maç sayısı azaltılabilir." İki Türk takımının yarı final vizesi aldığı FIBA Avrupa Kupası'nda Pınar Karşıyaka, Almanya'dan Bayreuth, Bahçeşehir Koleji ise Danimarka'dan Bakken Bears ile eşleşmişti.