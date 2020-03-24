Menemenspor’un ‘Mehmetçigi’ costu

TFF 1. Lig'de mücadele eden Ekol Göz Menemenspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Mehmet Boztepe takıma büyük katkı yaptı. Tecrübeli sol kanat oyuncusu sarı-lacivertli formayla 5 kez rakip fileleri havalandırırken, 4 asist yaptı. 32 yaşındaki kanat oyuncusu ligde oynanan 28 haftada 9 gole direk katkı yaparak Ekol Göz Menemenspor'un TFF 1. Lig'deki ilk yılında flaş takım olmasında büyük rol oynadı. Eskişehirspor, Adanaspor, Elazığspor, Bandırma ve Ekol Hastanesi Balıkesirspor forması giyen Mehmet Boztepe'nin ekipleri için önemli bir futbolcu olduğunu belirten Ekol Göz Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, "Mehmet Boztepe yedekte otursa, ilk 11'de de forma giyse sahada olduğu her an takım için elinden geleni yapmaya çabalıyor. Onun tecrübesinden sahadaki bir çok arkadaşı faydalanıyor. Kendisiyle uzun yıllar daha çalışmak isteriz" diye konuştu.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ