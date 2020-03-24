Denizlispor'un Kolombiyalı golcüsü Rodallega, evinin bahçesinde çocuğuyla top oynarken, Türk bayraklı tişörtü ile mesaj gönderdi. Yıldız golcü, bu işin şakası olmadığını risk grubunda olan herkesin evde kalmasını gerektiğini vurguladı.
Denizlispor'un Kolombiyalı golcüsü Rodallega, evinin bahçesinde çocuğuyla top oynarken, Türk bayraklı tişörtü ile mesaj gönderdi. Yıldız golcü, bu işin şakası olmadığını risk grubunda olan herkesin evde kalmasını gerektiğini vurguladı.
Rodallega’dan ay-yıldızlı destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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