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Haberler Spor Rodallega’dan ay-yıldızlı destek

’dan ay-yıldızlı destek

Rodallega’dan ay-yıldızlı destek
Giriş Tarihi: 24.3.2020

Denizlispor'un Kolombiyalı golcüsü Rodallega, evinin bahçesinde çocuğuyla top oynarken, Türk bayraklı tişörtü ile mesaj gönderdi. Yıldız golcü, bu işin şakası olmadığını risk grubunda olan herkesin evde kalmasını gerektiğini vurguladı.

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