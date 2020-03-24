Rodallega’dan ay-yıldızlı destek

Denizlispor'un Kolombiyalı golcüsü Rodallega, evinin bahçesinde çocuğuyla top oynarken, Türk bayraklı tişörtü ile mesaj gönderdi. Yıldız golcü, bu işin şakası olmadığını risk grubunda olan herkesin evde kalmasını gerektiğini vurguladı.