Sağlığını ve çevreni koru!

Spor dünyasının önemli isimleri korona virüs yüzünden evden çıkılmamasını ve tedbirlerin hiç bırakılmamasını istedi. “Evde Kalın” çağrısında bulundu.

Tüm dünyayı saran korona virüs tehlikesine karşı, Türkiye'nin önemli sporcularından 'Evde Kal Türkiye' mesajları tüm hızla yayılıyor. Sporcular, evlerinde yaptıkları egzersiz ve idmanlarla sevenlerine seslenerek uyarıları dikkate almalarını istedi. Yukatel Denizlispor'un Kolombiyalı golcüsü Hugo Rodallega, lige verilen arada evinin bahçesinde çocuklarıyla çalışmaya devam ettiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Tecrübeli oyuncunun Türk bayraklı tişört giydiği paylaşım, takipçilerinden beğeni aldı.

ÜLKEMİZİ KORUYALIM

2008 Pekin Paralimpik Oyunları'nda şampiyon olan milli okçu Gizem Girişmen, korona virüs salgınına karşı Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarına dikkat çekti. Girişmen, "Küresel bir salgın yaşıyoruz. Yalnızca bireysel sağlığımızı değil, toplumun sağlığını korumak da bizim ellerimizde. Sağlık sistemimizin ve sağlık çalışanlarımızın yükünü artırmamak ve sağlıklı kalmak için güvenli mesafeni koru. Evde kal, hem sağlığını hem de çevreni koru" dedi.