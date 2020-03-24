Trabzonspor Kulübü, futbol A takımda yer alan futbolcular ve teknik heyete yapılan koronavirüs testlerinin tamamının negatif çıktığını açıkladı.
Trabzonspor, futbol takımı için yapılan koronavirüs testlerinin negatif sonuçlandığını duyurdu.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bugün Sağlık Kurulu Başkanımız Kibar Yaşar Güven'in koordinasyonunda A takım futbolcu ve teknik heyetimize yönelik yapılan Covid-19 testlerinin sonucu negatif çıkmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Trabzonspor açıklama yaptı: Futbolcuların koronavirüs test sonuçları negatif çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.