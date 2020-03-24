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Haberler Spor Trabzonspor açıklama yaptı: Futbolcuların koronavirüs test sonuçları negatif çıktı

açıklama yaptı: Futbolcuların koronavirüs test sonuçları negatif çıktı

Trabzonspor açıklama yaptı: Futbolcuların koronavirüs test sonuçları negatif çıktı

24.03.2020, 20:03

Kulübü, A takımda yer alan futbolcular ve teknik heyete yapılan koronavirüs testlerinin tamamının negatif çıktığını açıkladı.

Trabzonspor, futbol takımı için yapılan koronavirüs testlerinin negatif sonuçlandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün Sağlık Kurulu Başkanımız Kibar Yaşar Güven'in koordinasyonunda A takım futbolcu ve teknik heyetimize yönelik yapılan Covid-19 testlerinin sonucu negatif çıkmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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