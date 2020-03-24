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Yıldızların ev günlüğü

Yıldızların ev günlüğü
Giriş Tarihi: 24.3.2020

Spor dünyasının ünlüleri korona virüs tehlikesi sebebiyle evlerinde çalışmayı sürdürürken bu anları paylaşıyorlar.

Korona virüs salgını nedeniyle evlerine kapanan spor dünyasının ünlüleri sosyal medyadan paylaşımlarını sürdürürken, yıldızların bu paylaşımları beğeni toplamaya devam ediyor. Çoğu sporcu müsabakaların tarihinin netlik kazanmaması sebebiyle formda kalmak adına evlerinde çalışırken çocuklarıyla aktivitelerde bulunan ve maskeleriyle mesaj verenlerin sayısı da hayli fazla. Real Madrid'in Fransız yıldızı Karim Benzema sık sık çalışırken ve ailesiyle fotoğraflar paylaşırken, Sırp tenisçi Novak Djokovic ise çocuklarıyla aktivite selfisini takipçilerinin beğenisine sundu. Danimarkalı tenisçi Caroline Wozniacki de korona virüs tehlikesi sebebiyle maskesiyle paylaşım yaparken, Ukraynalı raket Elina Svitolina da tüm gününü antrenman yaparak geçiriyor.

RESİM YAPMAYI SEVİYOR
İsviçreli tenis oyuncusu Belinda Bencic de hem resim yapan hem de formda kalmak adına çalışarak bu sıkıntılı süreci atlatmaya çalışıyor. Miami Heat'te oynayan Amerikalı basketbolcu Jimmy Butler ise evinin bahçesinde kondisyon bisikleti ile yaptığı çalışmayı paylaştı.

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