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Haberler Spor Altay’ın sigortası Abdülkadir oluyor

Altay’ın sigortası Abdülkadir oluyor

Altay’ın sigortası Abdülkadir oluyor
Giriş Tarihi: 25.3.2020

Altay'ın, Süper Lig ekibi Konyaspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı stoper Abdülkadir Barkakçı savunmanın sigortası oluyor. Bu sezon İzmir ekibinde görev yapan üç teknik adam da 25 yaşındaki stoperi banko oynattı. Abdülkerim görev yaptığı 27 lig karşılaşmasında 2 kez rakip fileleri havalandırdı. Altay'ın savunma hattında Abdülkerim sürekli oynama şansını yakalarken partnerleri sürekli değişti. Başarılı oyuncu Gençer, İbrahim Öztürk, Cenk Özkacar ve son olarak da Abdülhamit Yıldız'la oynadı. Geçen sezon yine kiralık olarak forma giydiği Denizlispor'da TFF 1. Lig'de şampiyonluk yaşayan 25 yaşındaki savunma oyuncusu, Altay formasıyla da Süper lig sevinci yaşamayı hedefliyor.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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