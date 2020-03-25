Altınordu’nun yeni gözdesi Metehan

TFF 1. Lig takımlarından Altınordu'nun devre arasında 3. Lig ekibi Osmaniyespor'dan kadrosuna kattığı Metehan Mimaroğlu formayı kaptı. Kariyerinde sadece BAL ve 3. Lig'de görev yapan 25 yaşındaki hücum oyuncusu ilk kez forma giydiği 1. Lig'e çabuk uyum sağladı. Osmaniyespor'da sözleşmesinde yazdırdığı, '50 bin TL'ye serbest kalır' maddesini kullanan sol kanat oyuncusu, Altınordu'da 11 maçta ilk 11'de forma giydi. Sol kanat ve forvet pozisyonlarında oynayan Metehan, 3 gol attı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun en güvendiği isimlerden biri olan tecrübeli oyuncu, Güngören, Konyaaltı, Edirne, Ergen, Eyüp, Alibeyköy ve Osmaniye'de forma giydi, kariyerinde 135 maçta 26 gol attı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ