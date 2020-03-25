Başakşehir Başkanı Gümüşdağ hastanede

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ son dönemde artan korona virüs salgını nedeniyle kendine test yaptırma gereği duydu. Başakşehir'den yapılan açıklama: "Başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın sağlık taramalarında çıkan belirtiler sebebiyle korona virüs testi yaptırdığı ve test sonuçları kesinleşinceye kadar hastanede koruma amaçlı izolasyon altında kalacağını, sağlık durumunun iyi olduğunu kamuoyuna duyururuz" denildi. Başakşehirli futbolcu teknik heyet ve personelin de evlerinde kontrol altında olduğu öğrenildi.