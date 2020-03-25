Boks Milli Takım’da 4 sporcu karantinada

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları için İngiltere'nin Londra kentine giden ve 14-24 Mart tarihleri arasında ringlere çıkması beklenen ancak korona tehdidi nedeniyle müsabakaları yarım bırakarak geçtiğimiz hafta yurda dönen Boks Milli Takım kafilesinden üzücü haber geldi. Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Londra'dan dönen milli takım kafilesinde 4 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Gözgeç, "Tüm takımımız ve teknik ekibimiz, yurda döndüğü andan itibaren gerekli tedbirleri alarak, uyarıları dikkate alarak karantinaya girdi. Ancak korkulacak bir durum yok. Şu an hepsi tedavi altında. Hatta bir sporcumuz, hastaneden çıkarak karantinasına evden devam edecek" şeklinde konuştu.