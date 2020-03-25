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Haberler Spor Eski oyunculardan Terim’e destek

Eski oyunculardan Terim’e destek

Eski oyunculardan Terim’e destek
Giriş Tarihi: 25.3.2020

Fatih Terim dünya gündemine oturdu. Sarı-kırmızılılarda bir dönem oynayan ve Fatih Terim ile birlikte de çalışmış olan Faryd Mondragon, Bafetimbi Gomis, Johan Elmander, Felipe Melo, Semih Kaya, Hakan Balta ve Hasan Kabze korona virüs testleri pozitif çıkan Teknik Direktör Fatih Terim ve Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

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