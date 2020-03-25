Fatih Terim dünya gündemine oturdu. Sarı-kırmızılılarda bir dönem oynayan ve Fatih Terim ile birlikte de çalışmış olan Faryd Mondragon, Bafetimbi Gomis, Johan Elmander, Felipe Melo, Semih Kaya, Hakan Balta ve Hasan Kabze korona virüs testleri pozitif çıkan Teknik Direktör Fatih Terim ve Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
Eski oyunculardan Terim’e destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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